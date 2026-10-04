Подробиці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про постраждалих через атаку на Північний міст?

Зауважимо, що тривогу у Києві протягом ночі й ранку 4 жовтян оголошували 10 разів. Під час однієї з них ворог вдарив по Північному мосту.

Було відомо про пошкодження дорожнього покриття переправи. Згодом з'явилася інформація, що двоє людей постраждали внаслідок обстрілу.

Одного медики госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.

Що стоїть за нарощуванням ударів по мостах у Києві?

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), регулярні удари по мостах у Києві мають на меті паралізувати економічну активність та створити додаткові труднощі для цивільних.

Водночас МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів залишити українську столицю. У відомстві також заявили, що Росія продовжить завдавати масованих комбінованих ударів по Україні із застосуванням ракет і дронів.

Аналітики ISW вважають ці заяви черговим сигналом про намір Кремля й надалі атакувати цивільну та критичну інфраструктуру. Серед цілей Росії, за їхньою оцінкою, – створення політичної нестабільності в Україні взимку 2026 – 2027 років та послаблення здатності українських військ утримувати здобуті на фронті позиції.