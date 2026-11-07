Внаслідок атаки ворога по Києву пошкоджено Північний міст

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Що відомо про пошкодження Північного мосту?

За словами міського голови, Північний міст пошкоджено внаслідок атаки. Рух транспорту зупинено.

Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони– розповів мер.

Довідка: Північний міст не вперше стає ціллю атак ворога. У жовтні він вже потрапляв під російські удари.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада Росія завдала ракетних ударів по Києву у кілька хвиль.

У Солом'янському районі спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки, дитсадок й нежитлову будівлю.

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п'ятиповерхових будинках.

Станом на 07:00 влада повідомляла про 5 постраждалих, серед них – 14-річна дитина. Двох людей госпіталізували.

Окупанти скерували ракети по енергетиці столиці та області. За словами мера Віталія Кличка, у столиці – "надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням". Це вплинуло на роботу систем тепло- та водопостачання в місті.