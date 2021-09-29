Отмечается, что Михаил Грушевский даже под большевистским режимом продолжал исследовать украинскую историю и строить Всеукраинскую академию наук.
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Его пытались репрессировать, вербовать, за ним шпионили, перехватывали письма, подыскивали агентов среди окружения,
– сообщили в Службе безопасности.
Кроме этого сообщили, что в документах НКВД у политика было кодовое имя – "Старец".
"Он, будучи Главой Центральной Рады УНР, провозгласил 4-й Универсал о независимости Украины еще 22 января 1918 года", – добавили в СБУ.
СБУ рассекретила данные о преследовании Михаила Грушевского / Фото Службы безопасности
Что известно о Михаиле Грушевском
Михаил Грушевский – одна из самых заметных украинских фигур ХХ века. Он творил украинскую историю, как автор многотомной "Истории Украины-Руси" и общественно-политический деятель и глава Центральной Рады.
Центральная Рада 29 апреля 1918 года избрала его Президентом Украинской Народной Республики, начав институт президентства в нашей стране.