Отмечается, что Михаил Грушевский даже под большевистским режимом продолжал исследовать украинскую историю и строить Всеукраинскую академию наук.

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Его пытались репрессировать, вербовать, за ним шпионили, перехватывали письма, подыскивали агентов среди окружения,

– сообщили в Службе безопасности.

Кроме этого сообщили, что в документах НКВД у политика было кодовое имя – "Старец".

"Он, будучи Главой Центральной Рады УНР, провозгласил 4-й Универсал о независимости Украины еще 22 января 1918 года", – добавили в СБУ.

Обратите внимание! Больше засекреченных материалов советской власти о преследовании Михаила Грушевского – смотрите по ссылке.

СБУ рассекретила данные о преследовании Михаила Грушевского / Фото Службы безопасности