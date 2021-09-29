Зазначається, що Михайло Грушевський навіть під більшовицьким режимом продовжував досліджувати українську історію та розбудовувати Всеукраїнську академію наук.

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Його намагалися репресувати, вербувати, за ним шпигували, перехоплювали листи, підшукували агентів серед оточення,

– повідомили у Службі безпеки.

Окрім цього поінформували, що в документах НКВС у політика було кодове ім'я – "Старець".

"Він, будучи Головою Центральної Ради УНР, проголосив 4-й Універсал про самостійність України ще 22 січня 1918 року", – додали в СБУ.

Зверніть увагу! Більше засекречених матеріалів радянської влади про переслідування Михайла Грушевського – дивіться за посиланням.

СБУ розсекретила дані про переслідування Михайла Грушевського / Фото Служби безпеки