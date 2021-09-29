Зазначається, що Михайло Грушевський навіть під більшовицьким режимом продовжував досліджувати українську історію та розбудовувати Всеукраїнську академію наук.
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Його намагалися репресувати, вербувати, за ним шпигували, перехоплювали листи, підшукували агентів серед оточення,
– повідомили у Службі безпеки.
Окрім цього поінформували, що в документах НКВС у політика було кодове ім'я – "Старець".
"Він, будучи Головою Центральної Ради УНР, проголосив 4-й Універсал про самостійність України ще 22 січня 1918 року", – додали в СБУ.
СБУ розсекретила дані про переслідування Михайла Грушевського / Фото Служби безпеки
Що відомо про Михайла ГрушевськогоМихайло Грушевський – одна з найпомітніших українських постатей ХХ століття. Він творив українську історію, як автор багатотомної "Історії України-Руси" та громадсько-політичний діяч і голова Центральної Ради.
Центральна рада 29 квітня 1918 року обрала його Президентом Української Народної Республіки, започаткувавши інститут президентства у нашій країні.