Состоялся обмен пленными, 157 украинцев вернулись домой, – Зеленский

Владимир Зеленский днем 5 февраля заявил, что состоялся обмен пленными. Домой вернулись военные, а также гражданские.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Этот обмен стал первым в 2026 году.

Что известно об обмене пленными 5 февраля?

По словам президента, большинство тех, кого удалось вернуть, были в плену с начала полномасштабной войны.

Возвращаем наших домой – 157 украинцев. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 2022 года,

– написал Зеленский.

Он подчеркнул, что этот обмен состоялся после долгой паузы – "и очень важно, что его удалось реализовать".

Лица тех, кого удалось вернуть из российского плена 5 февраля 2026 года / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского

Лидер государства поблагодарил всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины.

"Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможными, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России. Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", – завершил Зеленский.

Обмен пленными 5 февраля 2026 года / Фото из телеграм-канала Кирилла Буданова и Коордштаба

Первый обмен пленными в 2026 году

На этом акцентировал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он привел детали.

Это была длительная и напряженная операция, имеем достойный результат. 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года. Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них были осуждены на пожизненное заключение. А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли,

– сообщил Буданов.

Глава ОП поблагодарил партнеров из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за важное посредничество и содействие.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что этот обмен стал 71-м. Из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских.

Во время обмена вернули раненых военных: смотрите видео

Особенности обмена пленными 5 февраля:

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

Большая часть защитников, освобожденная 5 февраля, попала в плен во время обороны Мариуполя .

. Домой также возвращается военнослужащий Национальной гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российской неволе с 2022 года.

Удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23, в плен он попал 19-летним во время обороны Мариуполя. Возраст самого старшего освобожденного – 63 года.

Обмен анонсировали накануне

Вечером 4 февраля Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается обмен пленными.

Днем 5 февраля Стив Уиткофф сообщил, что Украина и Россия договорились об обмене пленными.