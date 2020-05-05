Украинских врачей бесплатно отправят в Грецию на отдых: подробности

Туристическая компания Mouzenidis Travel объявила о решении отправить 15 семей украинских врачей, которые борются с коронавирусом, на отдых в Грецию. Их полностью обеспечат бесплатным перелетом, проживанием и питанием. Произойдет это после того, как Греция и Украина откроют границы.

О такой инициативе в эфире 24 канала рассказал директор по региональному развитию компании Mouzenidis Travel Альберт Ованесов.

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Он рассказал, как возникла эта идея. В 2019 году компании Mouzenidis Travel исполняется 25 лет. По этому случаю было запланировано в конце сезона, то есть в конце сентября – начале октября, организовать грандиозное празднование юбилея.

Ввиду того, что сейчас происходит в мире, мы решили этого не делать. Поэтому за деньги, которые мы рассчитывали использовать на это грандиозное празднование, тех людей, что стоят на передовой борьбы с этим недугом, отправить бесплатно в Грецию: бесплатный перелет, проживание, питание. В один из наших отелей, которые входят в управление компании Mouzenidis Group,

– отметил Альберт Ованесов.

Он также пояснил, что туристическая компания написала письмо в Министерство здравоохранения с просьбой помочь определить 15 врачей, которых отправят на отдых. Однако добавил, что пока ответ не поступил.

"Со своей стороны мы попросили помочь составить так называемый список. Мы также порекомендовали, чтобы это были врачи из скорой помощи и те, кто непосредственно работают с коронавирусными больными в медицинских учреждениях", – отметил представитель Mouzenidis Travel.

По словам Альберта Ованесова, Греция сейчас становится одной из первых стран, которая, скорее всего, откроет свои границы по массовым направлениям. Сейчас, в связи с планами греческих властей, 1 июня откроются городские отели, и в конце июня – начале июля планируется открытие крупных ресортов для массового приема туристов из всех стран.

Что известно об ослаблении карантина в Греции?С 4 мая Греция начала выходить из карантина. План возвращения страны к нормальной жизни состоит из нескольких этапов.



• С 4 мая разрешено открыть парикмахерские и небольшие магазины. Отменен режим СМС для выхода из дома. Снято ограничение на передвижение на территории одной префектуры. Церкви будут открыты, но заходить туда можно в одиночку.

• С 11 мая старшеклассники смогут вернуться в школу. Откроются все розничные магазины.

• С 17 мая позволят причастия и исповеди в храмах – за условий соблюдения социальной дистанции.

• С 18 мая за парты должны вернуться ученики средней школы.

• С 1 июня вернутся к работе торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны – однако лишь те, которые имеют выход на улицу.

Впрочем Ованесов отметил, что неизвестно, когда откроется Украина. 4 мая снова продлили карантин до 22 мая, но как туристический оператор, который под руководством имеет собственную авиакомпанию, он может заверить всех украинцев, что как только границы откроются, и Греция будет готова принимать самолеты, первый самолет полетит именно в этот день.

По его словам, пока не подтверждена информация, что Греция или Турция планируют отказываться от системы all inclusive. Также не планируется сокращение количества персонала в гостиницах. В частности, в греческих отелях компании Mouzenidis идет серьезная подготовка для встречи туристов.

Также проводится работа по предоставлению возможности дистанции для всех туристов, как в ресторанах, так и на пляжах. На данный момент он уточнил, что все готово, чтобы по прибытии туристов проводилась ежедневная санитарная обработка гостиницы.

Готовятся врачи, которые обычно присутствуют в каждом отеле. Однако произойдет усиление персонала. Не исключено, что Греция, как и все страны Евросоюза, введет так называемый "паспорт здоровья". Пока это еще не ввели, однако проводятся активные обсуждения. Речь идет о прохождении тестирования перед вылетом в какую-то из стран Европы,

– сообщил Альберт Ованесов.

Что касается авиасообщения, то представитель Mouzenidis Travel отметил: одна из крупнейших авиакомпаний Европы 4 мая уже полетела в несколько стран Европы. И с 11 мая планируют запускать на борт только людей с этим "паспортом здоровья", а в салоне нужно будет находиться в маске.



Что предполагает ослабление карантина / Инфографика 24 канала