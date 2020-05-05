Українських лікарів безкоштовно відправлять в Грецію на відпочинок: подробиці

Туристична компанія Mouzenidis Travel оголосила про рішення відправити на відпочинок у Грецію 15 сімей українських лікарів, які борються з коронавірусом. Їх повністю забезпечать безкоштовним перельотом, проживанням та харчуванням. Відбудеться це після того, як Греція та Україна відкриють кордони.

Про таку ініціативу в ефірі 24 каналу розповів директор з регіонального розвитку компанії Mouzenidis Travel Альберт Ованесов.

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Він розповів, як виникла ця ідея. У 2019 році компанії Mouzenidis Travel виповнюється 25 років. З цієї нагоди було заплановано наприкінці сезону, тобто в кінці вересня – на початку жовтня, організувати грандіозне святкування ювілею.

"Зважаючи на те, що зараз відбувається у світі, ми вирішили цього не робити. Тож за гроші, які ми розраховували використати на це грандіозне святкування, тих людей, які стоять на передовій боротьби з цим недугом, відправити безкоштовно в Грецію: безкоштовний переліт, проживання, харчування. В один з наших готелів, які входять в управління компанії Mouzenidis Group",

– зазначив Альберт Ованесов.

Він також пояснив, що туристична компанія написала лист в Міністерство охорони здоров'я з проханням допомогти визначити 15 лікарів, яких відправлять на відпочинок. Однак додав, що наразі відповідь не надійшла.

"Зі свого боку ми попросили допомогти скласти так званий список. Ми також порекомендували, щоб це були лікарі зі швидкої допомоги і ті, хто безпосередньо працюють з коронавірусними хворими в медичних закладах", – відзначив представник Mouzenidis Travel.

За словами Альберта Ованесова, Греція зараз стає однією з перших країн, яка, найімовірніше, відкриє свої кордони з масових напрямів. Наразі, згідно з планами грецької влади, 1 червня відкриються міські готелі, і в кінці червня – на початку липня планується відкриття великих ресортів для масового прийому туристів зі всіх країн.

Що відомо про послаблення карантину в Греції?

З 4 травня Греція почала виходити з карантину. План повернення країни до нормального життя складається з кількох етапів.

• З 4 травня дозволено відкрити перукарні та невеликі магазини. Скасовано режим СМС для виходу з дому. Знято обмеження на пересування на території однієї префектури. Церкви будуть відчинені, проте заходити туди можна поодинці.

• З 11 травня старшокласники зможуть повернутись до школи. Відкриються усі роздрібні магазини.

• З 17 травня дозволять причастя та сповіді в храмах – за умов дотримання соціальної дистанції.

• З 18 травня за парти мають повернутись учні середньої школи.

• З 1 червня повернуться до роботи торгово-розважальні центри, кафе та ресторани – проте лише ті, які мають вихід на вулицю.

Втім Ованесов відзначив, що невідомо, коли відкриється Україна. 4 травня знову продовжили карантин до 22 травня, але як туристичний оператор, що під керівництвом має власну авіакомпанію, він може запевнити всіх українців, що як тільки кордони відкриються і Греція буде готова приймати літаки, перший літак полетить саме в цей день.

За його словами, поки що не підтверджена інформація, що Греція чи Туреччина планують відмовлятися від системи all inclusive. Також не планується скорочення кількості персоналу в готелях. Зокрема, в грецьких готелях компанії Mouzenidis йде серйозна підготовка для зустрічі туристів.

Також проводиться робота в наданні можливості дистанції для всіх туристів як у ресторанах, так і пляжах. Наразі він уточнив, що все готово, аби після прибуття туристів проводилась щоденна санітарна обробка готелю.

Готуються лікарі, які зазвичай присутні в кожному готелі. Однак відбудеться посилення персоналу. Не виключено, що Греція, як і всі країни Євросоюзу, введе так званий "паспорт здоров'я". Наразі це ще не ввели, однак проводяться активні обговорення. Йдеться про проходження тестування перед вильотом в якусь з країн Європи,

– повідомив Альберт Ованесов.

Що стосується авіасполучення, то представник Mouzenidis Travel зазначив: одна з найбільших авіакомпаній Європи 4 травня вже полетіла в декілька країн Європи. І з 11 травня планують запускати на борт лише людей з цим "паспортом здоров’я", а в салоні потрібно буде перебувати в масці.



Що передбачає послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу