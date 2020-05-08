Вернулось лишь 10–15% заробитчан из Польши и большинство хотят обратно
Из-за пандемии коронавируса в Украину из Польши вернулись примерно 15% работников. Они готовятся возвращаться назад на заработки и ждут, когда откроют границы.
Польша возобновила работу визовых центров уже с понедельника, 4 мая. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.
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Он отметил, что из-за COVID-19 в Украину из Польши вернулись от 10 до 15% работников. Большинство людей пытаются попасть обратно в Польшу.
По его словам, паспорта с визами присылают работникам по почте. Также посол напомнил, что можно зарегистрироваться через систему e-konsulat на прием в консульство по поводу трудовых виз.
У нас в Польше сейчас примерно миллион граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Почти 10 – 15%, 180 тысяч – вернулись. Сейчас многие украинцы обращаются с этим вопросом, и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры,
– сказал Цихоцки.
Что известно о ситуации с украинскими заробитчанами: главное
- 28 апреля Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает нелогичным вывоз украинских рабочих на заработки в государства-партнеры в контексте ситуации с пандемией коронавируса в мире.
- 29 апреля в аэропорту "Борисполь" заблокировали вылет чартера с работниками, которые направлялись в Лондон. 116 пассажиров много часов ждали разрешения полететь в Британию. И только почти через сутки вылет разрешили. В соцсетях действия правительства назвали "возвращением к крепостничеству".
- Позже вице-премьер Пристайко заявил, что ему поручили вести переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
- Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих. Соответствующие запросы присылают в Украину.
- В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако информации об открытии границ в плане правительства нет.