13:07
8 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Вернулось лишь 10–15% заробитчан из Польши и большинство хотят обратно

      - Читати новину українською
      Сколько заробитчан вернулись домой
      Сколько заробитчан вернулись домой / Getty Images

      Из-за пандемии коронавируса в Украину из Польши вернулись примерно 15% работников. Они готовятся возвращаться назад на заработки и ждут, когда откроют границы.

      Польша возобновила работу визовых центров уже с понедельника, 4 мая. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

      Актуально COVID-паспорт в Украине и Европе: что изменится для украинских туристов и заробитчан

      Он отметил, что из-за COVID-19 в Украину из Польши вернулись от 10 до 15% работников. Большинство людей пытаются попасть обратно в Польшу.

      По его словам, паспорта с визами присылают работникам по почте. Также посол напомнил, что можно зарегистрироваться через систему e-konsulat на прием в консульство по поводу трудовых виз.

      У нас в Польше сейчас примерно миллион граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Почти 10 – 15%, 180 тысяч – вернулись. Сейчас многие украинцы обращаются с этим вопросом, и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры,
      – сказал Цихоцки.

      Что известно о ситуации с украинскими заробитчанами: главное

      • 28 апреля Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает нелогичным вывоз украинских рабочих на заработки в государства-партнеры в контексте ситуации с пандемией коронавируса в мире.
      • 29 апреля в аэропорту "Борисполь" заблокировали вылет чартера с работниками, которые направлялись в Лондон. 116 пассажиров много часов ждали разрешения полететь в Британию. И только почти через сутки вылет разрешили. В соцсетях действия правительства назвали "возвращением к крепостничеству".
      • Позже вице-премьер Пристайко заявил, что ему поручили вести переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.
      • Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих. Соответствующие запросы присылают в Украину.
      • В целом Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако информации об открытии границ в плане правительства нет.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Работа Новости Польши Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      сегодня , 12:00 МВФ держит украинскую власть на коротком поводке
      Сергій Фурса
      5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
      сегодня , 11:30 5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
      Єлизавета Герасимюк
      Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов
      сегодня , 13:00 Фондовые рынки в условиях "коронакризиса": как меняются настроения инвесторов