Вернулось лишь 10–15% заробитчан из Польши и большинство хотят обратно

Из-за пандемии коронавируса в Украину из Польши вернулись примерно 15% работников. Они готовятся возвращаться назад на заработки и ждут, когда откроют границы.

Польша возобновила работу визовых центров уже с понедельника, 4 мая. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

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Он отметил, что из-за COVID-19 в Украину из Польши вернулись от 10 до 15% работников. Большинство людей пытаются попасть обратно в Польшу.

По его словам, паспорта с визами присылают работникам по почте. Также посол напомнил, что можно зарегистрироваться через систему e-konsulat на прием в консульство по поводу трудовых виз.

У нас в Польше сейчас примерно миллион граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там. Почти 10 – 15%, 180 тысяч – вернулись. Сейчас многие украинцы обращаются с этим вопросом, и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры,

– сказал Цихоцки.

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