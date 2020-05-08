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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      15% заробітчан повернулися в Україну з Польщі через COVID-19: які їхні настрої

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      Скільки заробітчан повернулися додому
      Скільки заробітчан повернулися додому / Getty Images

      Через пандемію коронавірусу до України з Польщі повернулося приблизно 15% заробітчан. Вони готуються повертатися назад на заробітки та чекають, коли відкриють кордони.

      Польща відновила роботу візових центрів вже з понеділка, 4 травня. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі.

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      Він зазначив, що через COVID-19 до України з Польщі повернулося від 10 до 15% заробітчан. Більшість людей намагаються потрапити назад до Польщі.

      За його словами, паспорти із візами надсилають заробітчанам поштою. Також посол нагадав, що можна зареєструватися через систему e-konsulat на прийом у консульства з приводу трудових віз.

      У нас в Польщі зараз приблизно мільйон громадян України, які не повернулися і працюють чи навчаються там. Майже 10 – 15%, 180 тисяч – повернулися. Зараз багато українців звертається з цим питанням і ми вирішили обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури,
      – сказав Ціхоцкі.

      Що відомо про ситуацію з українськими заробітчанами: головне

      • 28 квітня Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає нелогічним вивезення українських робітників на заробітки до держав-партнерів у контексті ситуації з пандемією коронавірусу у світі.
      • 29 квітня в аеропорту "Бориспіль" заблокували виліт чартера з заробітчанами, які прямували до Лондона. 116 пасажирів багато годин чекали дозволу полетіти до Британії. І тільки майже за добу виліт дозволили. У соцмережах дії уряду назвали "поверненням до кріпацтва".
      • Пізніше віцепрем'єр Пристайко заявив, що йому доручили вести перемовини з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт. 
        Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
      • Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Робота Новини Польщі Заробітчани
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