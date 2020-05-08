15% заробітчан повернулися в Україну з Польщі через COVID-19: які їхні настрої

Через пандемію коронавірусу до України з Польщі повернулося приблизно 15% заробітчан. Вони готуються повертатися назад на заробітки та чекають, коли відкриють кордони.

Польща відновила роботу візових центрів вже з понеділка, 4 травня. Про це в інтерв’ю "Українському радіо" розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі.

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Він зазначив, що через COVID-19 до України з Польщі повернулося від 10 до 15% заробітчан. Більшість людей намагаються потрапити назад до Польщі.

За його словами, паспорти із візами надсилають заробітчанам поштою. Також посол нагадав, що можна зареєструватися через систему e-konsulat на прийом у консульства з приводу трудових віз.

У нас в Польщі зараз приблизно мільйон громадян України, які не повернулися і працюють чи навчаються там. Майже 10 – 15%, 180 тисяч – повернулися. Зараз багато українців звертається з цим питанням і ми вирішили обмеженим шляхом, але відкрити візові процедури,

– сказав Ціхоцкі.

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