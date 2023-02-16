Дмитрий Лабуткин был корреспондентом ТРК "Бриз" Министерства обороны, капитаном 3 ранга. Свою жизнь он положил 16 февраля 2015 года, когда исполнял военный долг в районе Дебальцево.

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Журналисты гибнут на войне

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, за время полномасштабного вторжения при выполнении профессиональной деятельности погибли 8 журналистов. Еще 24 ушли на фронт, где их жизнь оборвали вражеские обстрелы.

"Благодарю вас, дорогие военкоры и пресс-офицеры, за службу и правду! Благодаря вам Украина и весь свободный мир знает имена и лица своих защитников и защитниц. Вы фиксируете историю нашей борьбы и грядущей Победы", – подчеркнул Залужный.

Он подчеркнул, что военные журналисты делают ВСУ настоящим брендом. Так что пожелал им сил, стойкости, вдохновения и непоколебимой веры. А самое главное – скорейшей победы.

Дмитрий хотел показать людям правду

Об этом во время телемарафона рассказала его мать Алла Ильинична. Она подчеркнула, что о сыне может говорить целыми днями. Ведь он был хорошим ребенком, любящим мужчиной и отличным папой, а также прекрасным товарищем, профессиональным журналистом и военным. И своей работой он пытался показать людям правду. Окончательно его подтолкнула аннексия Крыма, которая стала для Дмитрия потрясением.

Я же говорю, события Крыма очень тронули его. Столь была неправда, настолько люди как-то двусторонне это принимали. Что (будто – 24 Канал) и Россия, и Украина не знали, как правильно,

– заметила она.

Алла Ильинична вспомнила, что на момент поступления профессия военного журналиста считалась мирной, хоть и с приставкой "военный". А выбрал он эту профессию потому, что его отец – военный. Причем он сейчас тоже воюет, хоть ему и 61 год. Женщина отмечает, что это даже не обсуждается, ведь говорится о защите Родины.

Искренне благодарна за каждую память, за каждое слово о моем сыне, о героях, о наших военных. Я благодарна, ведь память – это очень важно,

– добавила она.

Редакция 24 Канала также приобщается к словам благодарности военным журналистам. Родным и близким тех, кто отдал свою жизнь, пытаясь освещать события на фронте, мы выражаем свои искренние соболезнования.