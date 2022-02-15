Путина обыграли

Это эффективная стратегия по предотвращению войны в Украине и, вполне вероятно, и Третьей мировой войны. То есть Байден и Джонсон действительно пытаются выставить красные линии Путину, политические рубежи, которые он не смеет переходить. И диктуют стратегическую инициативу.

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Я уверен, что объявление даты 16 февраля (как вероятного начала наступления России – 24 канал) для Байдена и Джонсона – это беспроигрышная ситуация. В любом случае это будет их важной стратегической победой.

Два победных сценария

Во-первых, если Путин не нападет (а скорее всего в эту дату это маловероятно), то Байден и Джонсон правы. Потому что они упредили удар Путина, враждебные действия России, заставили Путина придерживаться какой-то линии поведения.

Важно! Но если Россия нанесет удар, опять-таки Байден и Джонсон правы, потому что они предупреждали, они требовали от всех европейских стран НАТО решительной поддержки Украины, они требовали поддержки оружием, они требовали санкций по "Северному потоку-2", они требовали сворачивать экономические связи с Российской Федерацией.

Это не было выполнено, и после этого Байден и Джонсон смогут надавить на того же канцлера Шольца, на всех других лидеров НАТО, которые выстраивают сепаратные отношения с Путиным.

Они скажут им: "Мы предупреждали. Это ваша вина. Это вы не предупредили удар по Украине. Это вы подрываете европейскую безопасность. И вы за это несете ответственность".

Я уверен, что в этих условиях стратегия 16 февраля войдет в учебники истории. Это действительно классический пример применения мягкой силы. Запад диктует инициативу, не делая первым ход. Первый удар должен сделать Путин.



Странам-членам НАТО придется окончательно ответить, на чьей они стороне / Фото Getty Images

День выбора для Европы

Безусловно, эта ситуация для нас является большой помощью. Мы получили в рамках стратегии 16 февраля более 2,2 тысяч тонн американского вооружения и вооружения других стран НАТО. Значительная его часть уже находится в наших частях на Донбассе. Мы значительно повысили свою обороноспособность, НАТО показало, что начал работать воздушный мост.

Таким образом Украина в случае войны или удара Путина не останется без вооружения. Вооружение будет идти постоянным потоком (и другие предметы снабжения – также). А, значит, украинская армия сможет эффективно бить агрессора.

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Причина этой стратегии, такой игры – это то, что Путин за 20 лет правления сумел выстроить сепаратные отношения с разными странами Европы. Путин фактически разломал единство и солидарность НАТО в Европе.

Путин за счет энергетического оружия, коррупции, влияния на европейских политиков (таких, как Шредер – классический продажный коррупционер) смог выстроить свои отношения. Он расколол фактически НАТО в Европе и использует свое энергетическое оружие, чтобы противодействовать тем же США. Чтобы использовать санкции США для противодействия влиянию Америки. То есть он пытается поссорить с помощью "Северного потока" страны НАТО.

А вот стратегия 16 февраля, которую реализовывают Байден и Джонсон, наоборот позволяет поставить страны НАТО перед выбором европейским: вы за кого? Кого вы поддерживаете в этой войне? На чьей вы стороне? И на этот вопрос европейским странам НАТО нужно будет отвечать 16 февраля.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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