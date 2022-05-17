Россия – кровавый изгнанник

Так, из России уже ушло более 500 компаний, но McDonald's – это символ "перестройки". Первый ресторан открылся в Москве в январе 1990 года, очередь стояла почти на километр.

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Надеждам на новую Россию окончательно пришел конец. McDonald's тянул до последнего, так хотел остаться. Кстати, у него в РФ трудится более 60 тысяч человек. Но в конце концов уступил общему давлению со всех сторон.



Всемирно известная сеть отказалась оставаться в России из-за военной агрессии против Украины / Фото "Панорамы"

Аргументация очень проста – мы не можем находиться в стране, ведущей войну, это не соответствует нашим ценностям и это плохо для бренда.

32 года назад все надеялись на либеральную демократическую Россию, теперь ее вынесли за пределы цивилизации. Все, что было сделано после Холодной войны, умножено на ноль, а в российскому режиму – конец, теперь только вопрос когда.

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