Такую информацию сообщили на официальной странице МВД Украины в фейсбуке. Также напомнили номера телефонов службы и график работы.
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По вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:
По вопросам проверки состояния оформления документов:
Время работы "горячей линии": с 9:00 до 18:00.
Напомним, что из-за военной агрессии российских оккупантов против Украины свыше 2,5 миллионов украинцев уже выехали за границу. Эта цифра будет расти.
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