Таку інформацію повідомили на офіційній сторінці МВС України у фейсбук. Також нагадали номери телефонів служби та графік роботи.
До теми: Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України
З питань надання адміністративних послуг звертайтесь за номерами:
З питань перевірки стану оформлення документів:
Час роботи "гарячої лінії": з 9.00 до 18.00 години.
Нагадаємо, що через військову агресію російських окупантів проти України понад 2,5 мільйона українців вже виїхали за кордон. Ця цифра буде збільшуватися.
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