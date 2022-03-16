Таку інформацію повідомили на офіційній сторінці МВС України у фейсбук. Також нагадали номери телефонів служби та графік роботи.

До теми: Врятуватись від війни: які країни приймають біженців з України

З питань надання адміністративних послуг звертайтесь за номерами:

+38-050-138-29-11 (Vodafon) – тільки голосові дзвінки; +38-096-915-00-28 (Київстар) – голосові дзвінки. За цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджерах Viber та Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).

З питань перевірки стану оформлення документів:

+38-096-033-24-42 (Київстар) – голосові дзвінки. За цим номером Ви також маєте можливість спілкуватися з оператором в месенджерах Viber та Whatsapp за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).

Час роботи "гарячої лінії": з 9.00 до 18.00 години.

Нагадаємо, що через військову агресію російських окупантів проти України понад 2,5 мільйона українців вже виїхали за кордон. Ця цифра буде збільшуватися.

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