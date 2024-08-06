Подозреваются двое 39-летних иностранцев, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции.

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Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдова,

- рассказали в полиции.



Рефрижератор для мяса, в котором военнообязанных пытались вывезти из Украины / Фото Нацполиции



Схему организовали иностранцы, мужчин везли в Молдову / Фото Нацполиции

Мужчины платили за "услуги" предпринимателей

Стоимость поездки была от 6000 до 8000 долларов с одного человека. Еще 2 тысячи стоило поставить штамп в паспорте о законном въезде на территорию соседней страны.

Подозреваемым объявили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Суд уже избрал мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 миллионов гривен.