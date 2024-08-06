Підозрюються двоє 39-річних іноземців, які займалися перевезенням з України м'ясної продукції.

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Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м'ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов'язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Республіки Молдови,

— розповіли у поліції.



Рефрижератор для м'яса, у якому військовозобов'язаних намагались вивезти з України / Фото Нацполіції



Схему організували іноземці, чоловіків везли до Молдови / Фото Нацполіції

Чоловіки платили за "послуги" підприємців

Вартість поїздки була від 6000 до 8000 доларів з однієї людини. Ще 2 тисячі коштувало поставити штамп у паспорті про законний в’їзд на територію сусідньої країни.

Підозрюваним оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Суд уже обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 мільйонів гривень.