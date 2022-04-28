Дорогой покупкой оказался беспилотный комплекс PD-1. Если говорить вообще об одноразовых покупках, то суммы были еще больше.

К теме Иногда люди думают, что "Байрактар" можно купить где-то на бульваре, - Притула о нуждах армии

PD-1 (украинский беспилотный авиационный комплекс, — ред.) покупал. Обошелся в 16,5 миллионов гривен. Это, пожалуй, самая существенная проплата,

– рассказал Притула.

Фонд Сергея Притулы тратил и большие суммы на технику для ВСУ. К примеру, 200 коптеров и БПЛА Dragonfish стоили 36,5 миллиона гривен. Ранее еще приобрели бронежилеты и шлемы на многие миллионы гривен.

Что больше всего нужно ВСУ

Притула рассказывает, что армии нужен транспорт. Он всегда есть в запросах еще с 2014 года.

Также украинские военные нуждаются в тепловизорах ночного видения.

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