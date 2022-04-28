Найдорожчою покупкою виявився безпілотний комплекс PD-1. Якщо говорити загалом про одноразові покупки, то суми були ще більші.

До теми Інколи люди думають, що "Байрактар" можна купити десь на бульварі, – Притула про потреби армії

PD-1 (український безпілотний авіаційний комплекс, — ред.) купував. Обійшовся в 16,5 мільйона гривень. Це, мабуть, найсуттєвіша проплата,

– розповів Притула.

Фонд Сергія Притули витрачав і більші суми на техніку для ЗСУ. Наприклад, 200 коптерів і БПЛА Dragonfish вартували 36,5 мільйона гривень. Раніше ще придбали бронежилети та шоломи на багато мільйонів гривень.

Що найбільше потрібно ЗСУ

Притула розповідає, що армії потрібен транспорт. Він завжди є в запитах ще з 2014 року.

Також українські військові потребують тепловізорів нічного бачення.

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