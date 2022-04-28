За словами Сергія Притули, переважно під час спілкування із ЗСУ чи добробатами є приблизний перелік запитів. Може відрізнятися хіба специфікація необхідного предмету.

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"Грубо кажучи, якщо хлопцям, які сидять в окопі, потрібен тепловізор однієї моделі, то нашій диверсійно-розвідувальній групі, яка ходить глибоко в тилу ворога, потрібні гаджети максимально якісні", – пояснив Притула.

Вони дійсно дорогі, але ти розумієш, що прилад нічного бачення вартістю 8 – 10 тисяч доларів дає перевагу над ворогом, дозволяє працювати на випередження і залишитися живим. Тому ми не економимо,

– зазначив Сергій Притула.

За його словами, постійно в запитах — транспорт. Починаючи з 2014 року його ніколи не вистачало й не буде, адже армія розрослася.

Сергій Притула повідомив, що немає великої проблеми з квадрокоптерами, адже їх багато вже роздано і ще більше буде. Відомо, що зараз на його фонд прийшло 85 коптерів, які були зафрахтовані ще у середині березня.

У травні я очікую на поставку 200 коптерів і 1 БПЛА. Якраз на безпілотні літальні апарати великий попит. Тому що кілька українських виробників, які забезпечували наше військо у попередні 8 років, евакуювали виробництва і їм був потрібен час, щоб перезапуститись,

– повідомив Сергій Притула.

"Я маю на увазі насамперед безпілотник "Лелека-100" і безпілотник лінійки PD-2 компанії "Укрспецсистем". Зараз вони вже приймають замовлення", – додав Притула.

Він зазначив, що тоді вони почали викуповувати різні моделі, які знаходили за кордоном. Деякі з них є абсолютною новинкою для наших військових. Через це, люди, що їх продають, відправляли своїх спеціалістів, аби вони навчали українських військових користуватися цими БПЛА.

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