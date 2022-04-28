По словам Сергея Притулы, преимущественно при общении с ВСУ или добробатами есть приблизительный перечень запросов. Может отличаться как спецификация необходимого предмета.

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"Грубо говоря, если ребятам, сидящим в окопе, нужен тепловизор одной модели, то нашей диверсионно-разведывательной группе, которая ходит глубоко в тылу врага, нужны гаджеты максимально качественные", – пояснил Притула.

Они действительно дорогие, но ты понимаешь, что прибор ночного видения стоимостью 8 – 10 тысяч долларов дает преимущество врагу, позволяет работать на опережение и остаться живым. Поэтому мы не экономим,

– отметил Сергей Притула.

По его словам, постоянно в запросах транспорт. Начиная с 2014 года, его никогда не хватало и не будет, ведь армия разрослась.

Сергей Притула сообщил, что нет большой проблемы с квадрокоптерами, ведь они уже много розданы и еще больше будет. Известно, что сейчас на его фонд пришло 85 коптеров, зафрахтованных еще в середине марта.

В мае я ожидаю поставки 200 коптеров и 1 БПЛА. Как раз на беспилотные летательные аппараты большой спрос. Потому что несколько украинских производителей, которые обеспечивали наше войско в предыдущие 8 лет, эвакуировали производства и им потребовалось время, чтобы перезапуститься,

– сообщил Сергей Притула.

"Я имею в виду, прежде всего, беспилотник "Аист-100" и беспилотник линейки PD-2 компании "Укрспецсистем". Сейчас они уже принимают заказ", - добавил Притула.

Он отметил, что тогда они начали выкупать разные модели, которые находили за границей. Некоторые из них являются абсолютной новинкой для наших военных. Поэтому люди, которые их продают, отправляли своих специалистов, чтобы они учили украинских военных пользоваться этими БПЛА.

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