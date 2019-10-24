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      16-летняя девушка с двумя сообщниками убила своего дедушку

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      Девушка и два ее сообщника убили 55-летнего мужчину
      Девушка и два ее сообщника убили 55-летнего мужчину / unsplash.com

      Трое молодых людей из Черкасской области, среди которых и несовершеннолетний, проведут более 10 лет в тюрьме за жестокое преступление. Они убили 55-летнего мужчину, забрали его деньги и авто, а тело закопали в лесу.

      16-летняя девушка из Черкасской области и двое ее друзей долго и тщательно готовила план убийства своего дедушки. Об этом сообщили в прокуратуре Черкасской области.

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      Девушка лишила дедушку возможности защищаться. Друзья битой и металлической наковальней избивали беззащитного в жизненно важные органы. Вскоре из-за таких пыток мужчина умер. Убийцы в доме смыли кровь, а тело закопали в лесу. Чтобы быстрее убежать, они украли авто умершего.

      Хотя злоумышленники отрицали свою вину и уклонялись от суда, Фемида все равно их наказала. В тюрьме преступники будут находиться 12, 13 и 14 лет.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Новости Черкасс Дети и несовершеннолетние Криминал
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