16-летняя девушка с двумя сообщниками убила своего дедушку

Трое молодых людей из Черкасской области, среди которых и несовершеннолетний, проведут более 10 лет в тюрьме за жестокое преступление. Они убили 55-летнего мужчину, забрали его деньги и авто, а тело закопали в лесу.

16-летняя девушка из Черкасской области и двое ее друзей долго и тщательно готовила план убийства своего дедушки. Об этом сообщили в прокуратуре Черкасской области.

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Девушка лишила дедушку возможности защищаться. Друзья битой и металлической наковальней избивали беззащитного в жизненно важные органы. Вскоре из-за таких пыток мужчина умер. Убийцы в доме смыли кровь, а тело закопали в лесу. Чтобы быстрее убежать, они украли авто умершего.

Хотя злоумышленники отрицали свою вину и уклонялись от суда, Фемида все равно их наказала. В тюрьме преступники будут находиться 12, 13 и 14 лет.