16-річна дівчина з двома спільниками вбила свого дідуся

Троє молодих людей із Черкащини, серед яких і неповнолітня, проведуть понад 10 років у в’язниці за жорстокий злочин. Вони вбили 55-річного чоловіка, забрали його гроші та авто, а тіло закопали у лісі.

16-річна дівчина з Черкаської області та двоє її друзів довго та ретельно готувала план вбивства свого дідуся. Про це повідомили у прокуратурі Черкащини.

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Дівчина позбавила дідуся можливості захищатися. Друзі битою і металевим ковадлом били беззахисного у життєво важливі органи. Невдовзі через такі тортури чоловік помер. Убивці у будинку змили кров, а тіло закопали у лісі. Аби швидше втекти, вони вкрали авто померлого.

Хоч зловмисники заперечували свою провину та ухилялися від суду, судді визнали їх винними. У в’язниці злочинці перебуватимуть 12, 13 та 14 років.