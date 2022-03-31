В Генштабе ВСУ сообщили о том, что украинские военные продолжают успешно давать достойный отпор врагу. Так, по состоянию на утро 31 марта оккупанты не досчитаются уже 17 500 своих военных. Кроме того, уничтожены сотни единиц российской техники.

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Потери врага по состоянию на 31 марта

Личный состав – 17 500 человек.

Танки – 614 единиц.

Боевые бронированные машины – 1735 единиц.

Артиллерийские системы – 311 единиц.

РСЗО – 96 единиц.

Средства ПВО – 54 единицы.

Самолеты – 135 единиц.

Вертолеты – 131 единица.

Автомобильная техника – 1201 единица.

Корабли/катера – 7 единиц.

Цистерны с топливом – 75 единиц.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единицы.

Специальная техника – 22 единицы.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что цифры примерные. Точно подсчитать ни потери среди личного состава, ни среди техники невозможно из-за ведения боевых действий.

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