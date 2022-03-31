Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, обнародованной утром 31 марта.
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Что известно о свежих потерях врага
Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей российской техники. Это в частности:
- 4 самолета,
- БПЛА (беспилотный летательный аппарат),
- 2 крылатые ракеты.
Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники,
– говорится в сводке.
Кроме того, противник понес потери и в живой силе.
Обратите внимание – оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 относительно российского вторжения