К сожалению, среди погибших есть шестеро детей. Такие цифры привел глава областной военной администрации Виталий Ким, передает 24 канал.
Важно Эти кадры должен видеть мир: спасатели показали, как выносят тела убитых горожан из Ирпеня
"С начала российской агрессии в Николаевской области погибли 134 человека, в том числе шестеро детей. Еще 415 наших граждан получили ранения, среди них 30 детей", – сказал Ким.
Кроме того, оккупанты повредили 1622 гражданских объекта, из которых:
- 1200 – жилые дома,
- а 422 – школы, детсады, объекты гражданской инфраструктуры и т.д.
Заметим, что российские оккупанты 29 марта нанесли авиаудар по Николаевской ОВА. Число жертв увеличилось уже до 15 человек. Также известно о 36 раненых. 5 из них находились в тяжелом состоянии. Один человек, к сожалению, погиб в больнице.
Ким показал, как вражеская ракета попала по Николаеву: смотрите видео