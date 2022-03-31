На жаль, серед загиблих є шестеро дітей. Такі цифри навів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає 24 канал.

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"З початку російської агресії на Миколаївщині загинули 134 людини, у тому числі шестеро дітей. Ще 415 наших громадян отримали поранення, серед них 30 дітей", – сказав Кім.

Окрім того, окупанти пошкодили 1622 цивільні об'єкти, з яких:

1200 – житлові будинки,

а 422 – школи, дитсадки, об'єкти цивільної інфраструктури тощо.

Зауважимо, що російські окупанти 29 березня завдали авіаудару по Миколаївській ОВА. Кількість жертв збільшилася вже до 15 осіб. Також відомо про 36 поранених. 5 з них перебували у важкому стані. Одна людина, на жаль, загинула у лікарні.

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