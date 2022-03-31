Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, яке оприлюднили вранці 31 березня.
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Що відомо про свіжі втрати ворога
Генштаб повідомляє, що за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей російської техніки. Це зокрема:
- 4 літаки,
- БПЛА (безпілотний літальний апарат),
- 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки,
– йдеться у зведенні.
Крім того, противник зазнав втрат і у живій силі.
Зверніть увагу – оперативна інформація станом на 06:00 31.03.2022 щодо російського вторгнення