Количество уничтоженной российской техники в основном измеряется сотнями. Однако в Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.
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Каковы потери оккупантов
По состоянию на 2 апреля оккупанты потеряли:
- 17 800 военных;
- 631 танк;
- 1776 бронированных машин;
- 317 артиллерийских систем;
- 100 реактивных систем залпового огня;
- 54 средства противовоздушной обороны;
- 143 самолета;
- 134 вертолета;
- 1 236 единиц автомобильной техники;
- 7 кораблей;
- 76 топливных цистерн;
- 87 беспилотников;
- 24 единицы спецтехники;
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного оружия и тактического ракетного оружия.
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