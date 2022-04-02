Кількість знищеної російської техніки здебільшого вимірюється сотнями. Однак у Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

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Якими є втрати окупантів

Станом на 2 квітня окупанти втратили:

  • 17 800 військових;
  • 631 танк;
  • 1 776 броньованих машин;
  • 317 артилерійських систем;
  • 100 реактивних систем залпового вогню;
  • 54 засоби протиповітряної оборони;
  • 143 літаки;
  • 134 гелікоптери;
  • 1 236 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів;
  • 76 паливних цистерн;
  • 87 безпілотників;
  • 24 одиниці спецтехніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичної ракетної зброї та тактичної ракетної зброї.

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