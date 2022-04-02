Кількість знищеної російської техніки здебільшого вимірюється сотнями. Однак у Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
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Якими є втрати окупантів
Станом на 2 квітня окупанти втратили:
- 17 800 військових;
- 631 танк;
- 1 776 броньованих машин;
- 317 артилерійських систем;
- 100 реактивних систем залпового вогню;
- 54 засоби протиповітряної оборони;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 236 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів;
- 76 паливних цистерн;
- 87 безпілотників;
- 24 одиниці спецтехніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичної ракетної зброї та тактичної ракетної зброї.
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