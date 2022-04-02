Ефектне відео з українськими захисниками оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
Важливо У Міноборони не радять розслаблятися, ворог перегруповує війська
Українські військові руйнують міф про так звану "другу армію світу". Вони гідно захищають країну й нещадно нищать російських окупантів.
Українці розучилися боятися, – наголошують у відео.
Погляньте на цей ефектний ролик з українськими військовими
Додамо, попри успіхи Збройних Сил, українців закликають не розслаблятися. Ворог може перегруповувати війська, щоб наступати на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.
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