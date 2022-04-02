Ефектне відео з українськими захисниками оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Важливо У Міноборони не радять розслаблятися, ворог перегруповує війська

Українські військові руйнують міф про так звану "другу армію світу". Вони гідно захищають країну й нещадно нищать російських окупантів.

Українці розучилися боятися, – наголошують у відео.

Погляньте на цей ефектний ролик з українськими військовими

Додамо, попри успіхи Збройних Сил, українців закликають не розслаблятися. Ворог може перегруповувати війська, щоб наступати на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

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