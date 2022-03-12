Это одна из многих вынужденных историй эвакуации. Каждый, кто сегодня вынужденно убегает из своих домов из-за фашистских обстрелов, никогда не простит этот ужас врагу.

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Эвакуационный поезд из Полтавы во Львов. Люди ехали так в течение 17 часов со спущенными занавесками, чтобы не стать мишенью русских фашистов.

– говорится в сообщении.

Как известно, оккупанты продолжают мешать вывозить гражданских из неспокойных или непригодных для жизни регионов.

Так, 6 марта при попытке эвакуировать из Ирпеня мирных жителей враг начал обстрел прямо из минометов, когда люди выходили к автобусам. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети и целая семья из трех человек.

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