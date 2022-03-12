Це лише одна з багатьох вимушених історій евакуації. Кожен, хто сьогодні вимушено втікає зі своїх домівок через фашистські обстріли ніколи не пробачить цього жаху ворогу.

Увага "Еду в центр убивать": перехоплені розмови окупантів

Евакуаційний поїзд із Полтави до Львова. Люди їхали так протягом 17 години зі спущеними завісами, щоб не стати мішенню російських фашистів,

– йдеться у повідомленні.

Як відомо, окупанти продовжують перешкоджати вивезенню цивільних з неспокійних або непридатних для життя регіонів.

Так, 6 березня при спробі евакуювати з Ірпеня мирних жителів, ворог почав обстріл прямо з мінометів, коли люди виходили до автобусів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти та ціла сім'я з трьох осіб.

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