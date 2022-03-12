Заодно окупант розповів коханій, що їде на Київ – вбивати. У цинічній розмові росіянин розповів, що похоронив друга і що тут "не шутки".
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Перехоплений фрагмент розмови окупанта
– Завтра в поліцію їду.
– Куди їдеш?
– В центр. Яка поліція головна? В Київ їду я.
– Ніфіга у вас там.
– Отак, не жарти.
– Усов (командир) матері говорить, що ми в Ростові, що він разом з нами. Ні**я він не з нами, вдома він.
– А чому він не поїхав?
– Очкує сам.
– А в машині що?
– В машині спимо, ну знаєш, на бомбі якось не дуже добре спиться.
– У мене просто, якщо в машину попадуть, то буде такий феєрверк, в радіусі 500 метрів, і ні одної живої душі – не буде.
– Сьогодні зайшов в дім, ну там діти були і батьки. Діти мене відразу оточили, на коліна встали. Батьки теж. Такого наговорили, я ох**в.
– Я друга поховав.
– А як так сталось? Зірвався? Підстрелили його?
– Підстрелили.
– Я хочу, щоб ти ВТБ картку мою зробила і подивилась, скільки грошей приходить. За 4 дні мало прийти 30 тисяч.
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