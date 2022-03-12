Заодно окупант розповів коханій, що їде на Київ – вбивати. У цинічній розмові росіянин розповів, що похоронив друга і що тут "не шутки".

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Перехоплений фрагмент розмови окупанта

– Завтра в поліцію їду.

– Куди їдеш?

– В центр. Яка поліція головна? В Київ їду я.

– Ніфіга у вас там.

– Отак, не жарти.

– Усов (командир) матері говорить, що ми в Ростові, що він разом з нами. Ні**я він не з нами, вдома він.

– А чому він не поїхав?

– Очкує сам.

– А в машині що?

– В машині спимо, ну знаєш, на бомбі якось не дуже добре спиться.

– У мене просто, якщо в машину попадуть, то буде такий феєрверк, в радіусі 500 метрів, і ні одної живої душі – не буде.

– Сьогодні зайшов в дім, ну там діти були і батьки. Діти мене відразу оточили, на коліна встали. Батьки теж. Такого наговорили, я ох**в.

– Я друга поховав.

– А як так сталось? Зірвався? Підстрелили його?

– Підстрелили.

– Я хочу, щоб ти ВТБ картку мою зробила і подивилась, скільки грошей приходить. За 4 дні мало прийти 30 тисяч.

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