Около сотни инвесторов жилых комплексов "Укрстроя" собрались на пикет. Люди требуют скорейшего завершения строительства их жилья.

Сегодня 17 объектов строительной корпорации, которая фактически – банкрот, заморожены.

"Наш дом должны были ввести в эксплуатацию 1 июля прошлого года. Уже больше года нас не ввели и не достроили. На территории все портится, строителей нет. Все заморожено", – рассказала инвестор Виктория Лунькова.

Достроить и сдать в эксплуатацию незавершенные объекты "Укрстроя" должен Киевгорстрой. Впрочем, соглашение между этой компанией и фондом финансирования строительства жилья до сих пор не подписано.

По структуре договора, который сейчас предлагается к подписанию, – полноценной ответственности Киевгорстроя нет. Основным застройщиком остается "Укрбуд", а Киевгорстрой заходит в качестве субподрядчика. Соответственно, при выходе из данного договора корпорации "Укрбуд" по какой-то причине, например, банкротства или судебного иска – Киевгорстрой будет только частично отвечать за строительство. И это может привести к долгостроям, которые неизвестно когда закончатся,

– пояснил директор ООО "ФК "Житло-Капитал" Егор Смелый.

Поэтому в "Житло-Капитале" отмечают что компания "Укрбуд", которая в любой момент может объявить себя банкротом, не может выступать гарантом строительства.

Согласно законодательству о финансово-кредитных механизмах, по договору должен выступать только один застройщик, который берет на себя обязательства по достройке данного объекта,

– сказал директор ООО "ФК "Житло-Капитал" Егор Смелый.

Между тем люди, которые ждут свое жилье, оказались в заложниках ситуации. Сейчас из 23 объектов "Укрстроя" только пять полностью завершены. Но инвесторы до сих пор не получили право собственности на свои квартиры, оформление документов до сих пор продолжается. Когда достроят и сдадут в эксплуатацию остальные – до сих пор не понятно.