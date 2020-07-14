Близько сотні інвесторів житлових комплексів "Укрбуду" зібрались на пікет. Люди вимагають якнайшвидшого завершення будівництва їх житла.

Сьогодні 17 об'єктів будівельної корпорації, яка фактично – банкрут, заморожені.

"Наш будинок повинні були ввести в експлуатацію 1 липня минулого року. Вже більше року нас не ввели і не добудували. На території все псується, будівельників немає. Все заморожено", – розповіла інвестор Вікторія Лунькова.

Добудувати і здати в експлуатацію незавершені об'єкти "Укрбуду" мав Київміськбуд. Утім, угода між цією компанією і фондом фінансування зведення житла й досі не підписана.

За структурою договору, який зараз пропонується до підписання – повноцінної відповідальності Київміськбуду немає. Основним забудовником залишається "Укрбуд", а Київміськбуд заходить як субпідрядник. Відповідно, при виході з даного договору корпорації "Укрбуд" з якоїсь причини, наприклад банкрутства, або судового позову – Київміськбуд тільки частково відповідатиме за будівництво. І це може призвести до довгобудів, які невідомо коли закінчаться,

– пояснив директор ТОВ "ФК "Житло-Капітал" Єгор Смілий.

Тож у "Житло-Капіталі" наголошують що компанія "Укрбуд", яка у будь-який момент може оголосити себе банкрутом, не може виступати гарантом будівництва.

Згідно із законодавством про фінансово-кредитні механізми, за договором повинен виступати тільки один забудовник, який бере на себе зобов'язання щодо добудови даного об'єкта,

– сказав директор ТОВ "ФК "Житло-Капітал" Єгор Смілий.

Тим часом люди, які чекають на своє житло, опинилися у заручниках ситуації. Наразі з 23-х об'єктів "Укрбуду" лише п'ять повністю завершені. Але інвестори досі не отримала право власності на свої квартири, оформлення документів досі триває. Коли добудують і здадуть в експлуатації решту – досі не зрозуміло.