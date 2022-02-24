Детали о подвиге молодых нацгвардейцев

18-летние солдаты срочной службы совершили настоящий подвиг. Об этом советник главы Офиса Президента заявил на брифинге, передает 24 канал.

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Под Харьковом срочники Нацгвардии, то есть солдаты, не изучавшие всеобщее военное сражение и являющиеся 18-летними ребятами, подбили 4 танка России. Это подвиг по военным меркам. Ребята отбили мощную танковую атаку и держат оборону,

– рассказал Арестович.

Он отметил, что такие примеры показывают, что военные не сомневаются ни минуты и умело воюют.

Смотрите видео с брифинга Зеленского и Арестовича: