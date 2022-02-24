Деталі про подвиг молодих нацгвардійців

18 річні солдати строкової служби вчинили справжній подвиг. Про це радник голови Офісу Президента заявив на брифінгу, інформує 24 канал.

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Під Харковом строковики Нацгвардії, тобто солдати, які не вивчали загальний військовий бій і є 18-річними хлопцями, підбили 4 танки Росії. Це є подвигом за військовими мірками. Хлопці відбили потужну танкову атаку й тримають оборону,

– розповів Арестович.

Він наголосив, що такі приклади показують, що військові не сумніваються жодної хвилини й вправно воюють.

Дивіться відео з брифінгу Зеленського та Арестовича: