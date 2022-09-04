Программа денежной выплаты будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Она предусмотрена по программе Vidnova Fellowship Ukraine в партнерстве с ОО Інша Освіта.

Внимание Части переселенцев выплаты досчитают вручную

На денежную помощь могут рассчитывать граждане:

были вынуждены уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хотят вернуться в Украину; планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыты, привезенные из-за границы; ищут поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину; нуждаются в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.

В первую очередь это будут люди, работающие в следующих секторах:

культурный менеджмент;

художественные проекты;

неформальное образование;

социальные инновации и социальное предпринимательство;

защита прав человека;

медиа;

экология и охрана окружающей среды

Важно! Ежемесячная стипендия для возобновления деятельности в Украине предусматривает выплату в размере 18 тысяч гривен. Кроме денег, в рамках программы может быть предоставлен пакет поддержки на новом месте жительства с последующей организацией работы.

Если участник или участник станет частью новой организации, она может получить административную поддержку от организации, коучинг или консультирование от эксперта участника в процессе открытия нового дела и т.д.

– говорится в сообщении.

Как подать заявку на финпомощь

Украинцам, которые захотят принять участие в программе, нужно до 10 сентября заполнить специальную форму на сайте организации и указать:

ФИО;

телефонный номер;

электронную почту;

в каком городе жили до войны и в какую страну переехали с началом войны;

в каком городе планируете жить по возвращении в Украину;

рассказать о себе и избрать сферу деятельности.

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