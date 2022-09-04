Програма грошової виплати діятиме з 1 жовтня 2022 року по 1 січня 2023 року. Вона передбачена за програмою Vidnova Fellowship Ukraine у партнерстві з ОО Інша Освіта.

Увага Частині переселенців виплати дорахують вручну

На грошову допомогу можуть розраховувати громадяни, які:

були змушені виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, проте цієї осені хочуть повернутися до України; планують далі створювати додану вартість у своєму секторі та культивувати досліди, привезені з-за кордону; шукають підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хочуть займатися, повернувшись до України; потребують кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

Насамперед це будуть люди, які працюють у наступних секторах:

культурний менеджмент;

художні проекти;

неформальна освіта;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

Важливо! Щомісячна стипендія для поновлення діяльності в Україні передбачає виплату у розмірі 18 тисяч гривень. Окрім грошей, у межах програми може бути наданий пакет підтримки на новому місці проживання з подальшою організацією роботи.

Якщо учасник чи учасниця стане частиною нової організації, вона може отримати адміністративну підтримку від організації, коучинг або консультування від експерта учасника в процесі відкриття нової справи тощо,

– йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на фіндопомогу

Українцям, які захочуть взяти участь у програмі, потрібно до 10 вересня заповнити спеціальну форму на сайті організації та вказати:

ПІБ;

номер телефону;

електронну пошту;

у якому місті жили до війни та в яку країну переїхали з початком війни;

у якому місті плануєте жити після повернення в Україну;

розповісти про себе й обрати сферу діяльності.

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