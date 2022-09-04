Програма грошової виплати діятиме з 1 жовтня 2022 року по 1 січня 2023 року. Вона передбачена за програмою Vidnova Fellowship Ukraine у партнерстві з ОО Інша Освіта.
Увага Частині переселенців виплати дорахують вручну
На грошову допомогу можуть розраховувати громадяни, які:
- були змушені виїхати в іншу європейську країну після 22 лютого, проте цієї осені хочуть повернутися до України; планують далі створювати додану вартість у своєму секторі та культивувати досліди, привезені з-за кордону;
- шукають підтримки у відновленні своєї діяльності чи переосмисленні того, чим хочуть займатися, повернувшись до України;
- потребують кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.
Насамперед це будуть люди, які працюють у наступних секторах:
- культурний менеджмент;
- художні проекти;
- неформальна освіта;
- соціальні інновації та соціальне підприємництво;
- захист прав людини;
- медіа;
- екологія та охорона навколишнього середовища.
Якщо учасник чи учасниця стане частиною нової організації, вона може отримати адміністративну підтримку від організації, коучинг або консультування від експерта учасника в процесі відкриття нової справи тощо,
– йдеться у повідомленні.
Як подати заявку на фіндопомогу
Українцям, які захочуть взяти участь у програмі, потрібно до 10 вересня заповнити спеціальну форму на сайті організації та вказати:
- ПІБ;
- номер телефону;
- електронну пошту;
- у якому місті жили до війни та в яку країну переїхали з початком війни;
- у якому місті плануєте жити після повернення в Україну;
- розповісти про себе й обрати сферу діяльності.
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