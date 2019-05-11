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      187 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором

      14 Читати новину українською
      Переработка пластика
      Переработка пластика / Фото из открытых источников

      Представители 187 стран заключили договор, регулирующий глобальный экспорт пластикового мусора в развивающиеся страны.

      Как сообщает Deutsche Welle, произошло это в Женеве в присутствии 1,4 тысячи представителей, которые в течение 12 дней проводили консультации.

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      Сам пакт является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

      Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце отметила, что принятый договор доказывает, что мировое сообщество способно принимать совместные меры в сфере защиты окружающей среды.

      Ужесточение правил экспорта, предусмотренных Базельской конвенцией, является большим прогрессом и действенной мерой против роста объемов мусора в морях,
      – подчеркнула чиновница.

      Пакт обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусор из других стран. Соглашение является обязательным для исполнения, указал исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.

      По данным присутствующих на конференции экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. Ряд стран, в частности США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают.

      "При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или находит путь в океаны", – заявила эксперт экологической организации IPEN Сара Броше.

      Сколько времени разлагается мусор: смотрите инфографику:

      пластик переробка сміття

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      Теги: ООН Экология
      Источник: 24 канал
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