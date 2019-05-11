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      Николаевские разработчики создали проект мусороперерабатывающего плавучего завода

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      Николаевская разработчики создали проект мусороперерабатывающего плавучего завода
      Николаевская разработчики создали проект мусороперерабатывающего плавучего завода / i2.wp.com

      В Николаеве творческая группа NiceCube, занимающейся пространственной визуализации, разработала инновационный проект мусороперерабатывающего завода на борту судна.

      Как сообщили разработчики, проект заказала компания Ocean Polymers, которая борется за интенсивное очищение морских акваторий от мусора.

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      Зачем это нужно

      Ежегодно люди выбрасывают восемь миллионов тонн мусора в океан. Преимущественно это пластик, который наносит непоправимый вред экосистеме Земли. Все потому, что корпорации, которые производят пластиковые упаковки, не несут ответственность за их утилизацию, а большинство людей не беспокоятся о последствиях своей деятельности. Если человечество не изменит ситуацию, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластмассы, чем рыбы.


      Люди выбрасывают восемь миллионов тонн мусора в океан

      Поэтому Ocean Polymers решили разработать проект, который позволил бы хотя бы частично убрать полиэтилен из океана.

      Что предусматривает проект

      Разработчики из Николаева представили проекцию судна, которое может собирать отходы в океане и сразу же на месте их перерабатывать. Такие суда смогут плавать по океанам, рекам и даже озерам. Для указанных нужд существует возможность как переоборудования старых судов, так и создание новых специализированных судов различного тоннажа.

      К слову, волонтеры решили почистить самую высокую точку мира – гору Эверест. За первые недели акции 14 энтузиастов собрали около 3 тонн мусора.

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      Теги: Новости Украины Новости Житомира Экология
      Источник: 24 канал
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