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      Ученые заявили, что до 2190 года погибнут 20% живых организмов на Земле

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      До 2190 года погибнут 20% живых организмов на Земле
      До 2190 года погибнут 20% живых организмов на Земле / ec.europa.eu

      Как заметили ученые-биологи, вымирание многих видов животных и других живых организмов напрямую зависит от деятельности человека. Однако они отметили, что человечество может исправить эту негативную тенденцию, и предотвратить шестое массовое вымирание животных.

      В целом ученые Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) отметили, что в настоящее время под угрозой вымирания находятся примерно миллион видов животных и растений на Земле.

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      Каким видам грозит вымирание

      Согласно исследованию, 75% суши, 40% мирового океана и 50% рек уже "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека". Кроме того, под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. А по предварительным оценкам, вымирание грозит 10% видам насекомых.

      Інфографіка масового вимирання тварин та живих організмів
      Инфографика массового вымирания животных и живых организмов

      Если же человечество не исправит такую негативную тенденцию, то к 2190 году на Земле вообще может не остаться насекомых. А это непременно изменит всю биосферу нашей планеты. Также во время доклада в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции биологи сообщили, что с 16 века вымерло до 680 видов позвоночных.

      Каковы причины массового вымирания

      По мнению ученых, прежде всего, массовое вымирание связано с:

      – изменениями в землепользовании;
      – прямое использование живых организмов, например, охота;
      – изменение климата;
      – загрязнение окружающей среды;
      – распространение инвазивных видов.

      Что такое инвазивные виды?Инвазивными, называют виды животных и растений, случайно занесенных человеком в новые для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать новые территории. Инвазивные виды негативно влияют на местную флору и фауну, от чего становятся вредителями.

      Как исправить ситуацию

      Исследователи считают, что неутешительную картину можно исправить благодаря "преобразовательным изменениям". То есть нужно полностью изменить организацию системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития, для чего потребуется изменить существующие ценности и цели.

      К слову, волонтеры решили почистить высочайшую точку мира – гору Эверест. За первые недели акции 14 энтузиастов собрали около 3 тонн мусора.

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      Теги: Новости Украины Мир животных ЮНЕСКО климат исследования Экология
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