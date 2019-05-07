Ученые заявили, что до 2190 года погибнут 20% живых организмов на Земле

Как заметили ученые-биологи, вымирание многих видов животных и других живых организмов напрямую зависит от деятельности человека. Однако они отметили, что человечество может исправить эту негативную тенденцию, и предотвратить шестое массовое вымирание животных.

В целом ученые Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) отметили, что в настоящее время под угрозой вымирания находятся примерно миллион видов животных и растений на Земле.

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Каким видам грозит вымирание

Согласно исследованию, 75% суши, 40% мирового океана и 50% рек уже "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека". Кроме того, под угрозой находятся более 40% амфибий, 33% рифовых кораллов и более трети морских млекопитающих. А по предварительным оценкам, вымирание грозит 10% видам насекомых.



Инфографика массового вымирания животных и живых организмов

Если же человечество не исправит такую негативную тенденцию, то к 2190 году на Земле вообще может не остаться насекомых. А это непременно изменит всю биосферу нашей планеты. Также во время доклада в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции биологи сообщили, что с 16 века вымерло до 680 видов позвоночных.

Каковы причины массового вымирания

По мнению ученых, прежде всего, массовое вымирание связано с:

– изменениями в землепользовании;

– прямое использование живых организмов, например, охота;

– изменение климата;

– загрязнение окружающей среды;

– распространение инвазивных видов.

Что такое инвазивные виды?Инвазивными, называют виды животных и растений, случайно занесенных человеком в новые для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать новые территории. Инвазивные виды негативно влияют на местную флору и фауну, от чего становятся вредителями.

Как исправить ситуацию

Исследователи считают, что неутешительную картину можно исправить благодаря "преобразовательным изменениям". То есть нужно полностью изменить организацию системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития, для чего потребуется изменить существующие ценности и цели.

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