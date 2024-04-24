Говорится о нефтебазах, которые расположены в населенных пунктах Ярцево и Роздорово. Известно, что они находятся более чем в 300 и 270 километрах от границы с Украиной.
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Где расположены населенные пункты Ярцево и Роздорово
Беспилотники СБУ поразили объекты российского нефтяного гиганта "Роснефть" в поселках Ярцево и Роздорово, которые расположены в Смоленской области России. На этих нефтебазах хранились и перекачивались горюче-смазочные материалы.
Известно, что в момент удара, там находилось 26 тысяч кубометров российского топлива. Сразу после мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
Где расположен поселок Ярцево: смотрите на карте
Где расположено Роздорово: смотрите на карте
Не первая атака на нефтебазу в Смоленской области
- Ночью 20 апреля в Смоленской области были "тревожно". Известно, что тогда в Кардымовском районе вспыхнул пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. Эту информацию подтвердил губернатор области Василий Анохин.
- По словам Василия Анохина, Кардымовский район был атакован беспилотниками, и как всегда все эти дроны были сбиты. Однако все же возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
- На видеозаписях, которые были обнародованы, местный житель рассказывает, что дроны атаковали нефтебазу "Кардымово" в Смоленской области. Он также утверждает, что пожар возник и на другом топливно-энергетическом объекте – "Нефтика".