Говорится о нефтебазах, которые расположены в населенных пунктах Ярцево и Роздорово. Известно, что они находятся более чем в 300 и 270 километрах от границы с Украиной.

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Где расположены населенные пункты Ярцево и Роздорово

Беспилотники СБУ поразили объекты российского нефтяного гиганта "Роснефть" в поселках Ярцево и Роздорово, которые расположены в Смоленской области России. На этих нефтебазах хранились и перекачивались горюче-смазочные материалы.

Известно, что в момент удара, там находилось 26 тысяч кубометров российского топлива. Сразу после мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Где расположен поселок Ярцево: смотрите на карте

Где расположено Роздорово: смотрите на карте

Обратите внимание! Поселок Ярцево расположен более чем в 320 километрах от границы с Украиной, Роздорово – более чем в 270 километрах.

Не первая атака на нефтебазу в Смоленской области