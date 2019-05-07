Вчені заявили, що до 2190 року загинуть 20% живих організмів на Землі
Як зауважили вчені-біологи, вимирання багатьох видів тварин та інших живих організмів напряму залежить від діяльності людини. Проте вони наголосили, що людство може виправити цю негативну тенденцію, і запобігти шостому масовому вимиранню тварин.
Загалом вчені Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екологічним системам (IPBES) зауважили, що наразі під загрозою вимирання перебуває приблизно мільйон видів тварин та рослин на Землі.
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Яким видам загрожує вимирання
Згідно з дослідженням, 75% суші, 40% світового океану і 50% річок вже "демонструють деградацію через діяльність людини". Крім того, під загрозою перебувають понад 40% амфібій, 33% рифових коралів і більше третини морських ссавців. А за попередніми оцінками, вимирання загрожує 10% видам комах.
Інфографіка масового вимирання тварин та живих організмів
Якщо ж людство не виправить таку негативну тенденцію, то до 2190 року на Землі взагалі може не залишитися комах. А це неодмінно змінить всю біосферу нашої планети. Також під час доповіді у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Франції біологи повідомили, що з 16 століття вимерло до 680 видів хребетних.
Які причини масового вимирання
На думку вчених, перш за все, масове вимирання пов'язане зі:
– змінами у землекористуванні;
– пряме використання живих організмів, наприклад, полювання;
– зміна клімату;
– забруднення навколишнього середовища;
– поширення інвазивних видів.
Що таке інвазивні види?Інвазивними називають види тварин і рослин, випадково занесених людиною в нові для них регіони, де вони успішно приживаються, починають розмножуватись і захоплювати нові території. Інвазивні види негативно впливають на місцеву флору і фауну, від чого стають шкідниками.
Як виправити ситуацію
Дослідники вважають, що невтішну картину можна виправити завдяки "перетворювальним змінам". Тобто потрібно повністю змінити організацію системи життя людства у сфері економіки, технологій і соціального розвитку, для чого буде потрібно змінити наявні цінності та цілі.
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