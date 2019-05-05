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      Волонтеры вывезли из Эвереста три тонны мусора: фото

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      Волонтеры вывезли из Эвереста три тонны мусора
      Волонтеры вывезли из Эвереста три тонны мусора / Фото из открытых источников

      Волонтеры решили почистить самую высокую точку мира – гору Эверест. За первые недели акции 14 энтузиастов собрали около 3 тонн мусора.

      Отметим, что в феврале зону заповедника Эверест частично закрывали для туристов на неопределенный период из-за огромных куч мусора, лишь пропускали альпинистов по специальным разрешениям.

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      Три тонны мусора, которые собрали волонтеры, приравнивают к массе двух внедорожников или одного взрослого бегемота, передает сайт CNN.

      Экоактивисты планируют в течение 45 дней собрать еще близко 10 тонн отходов. Вывозить находки с горы высотой под 9 тысяч метров приходится с помощью вертолета.

      Среди находок – пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение.

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      Кроме того, найдены уже четыре тела погибших. На одной из самых популярных среди альпинистов вершин после схода лавины остается не только мусор, но и человеческие тела, которые невозможно вывезти. Начиная с 1922 года, когда была зафиксирована первая смерть при восхождении на вершину, на горе умерли при разных обстоятельствах более 200 человек. Большинство из них до сих пор остаются на Эвересте.

      Что известно об Эвересте?Гора Джомолунгма или Эверест – это высочайшая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,43 метра над уровнем моря. На вершине Эвереста дует ветер со скоростью 200 километров в час, а температура ночью понижается до минус шестидесяти. Подъем на вершину длится около двух месяцев – с акклиматизацией и установкой промежуточных лагерей.

      Всего гора насчитывает 15 маршрутов восхождений. Первой украинкой, покорившей Эверест, стала Ирина Галай. А за последние восемь лет со стороны Тибета на Эверест поднялись более 20 тысяч человек из более 40 стран мира.

      blog_ava
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      Теги: Экология
      Источник: 24 канал
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