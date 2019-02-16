Путь на гору Эверест частично закрыли для туристов: в чем причина

Зону заповедника Эверест частично закрыли для туристов на неопределенный период из-за тонны мусора. Пропускать будут только несколько альпинистов по специальным разрешениям.

К тому же, и те, кого будут пускать на гору, будут придерживаться строгих правил по охране окружающей среды, говорится в местном издании South China Morning Post.

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Именно ключевая зона заповедника (территория на высоте 5200 метров над уровнем моря и выше – 24) будет закрыта для туризма на неопределенный период. В 2019 году позволят подняться на гору со стороны Тибета менее 300 альпинистам, а сезон скалолазания начнется только весной.



Эверест частично закрыли из-за загрязненной территории

Запретить доступ туристам в высокогорные районы должны были еще в середине января из-за массовой засоренности в районе Эвереста. Кроме того, только в прошлом году уборщики собрали 8,4 тонны мусора в ключевой зоне. А ниже этого уровня было собрано 335 тонн отходов. Мусор должна убирать специальная группа из 200 человек, но и туристы обязаны будут забирать свои отходы с собой.

Что известно про Эверест?

Гора Джомолунгма или Эверест – это самая высокая вершина земного шара, расположенная в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота составляет 8848,43 метра над уровнем моря. На вершине Эвереста дует ветер со скоростью 200 километров в час, а температура ночью понижается до минус шестидесяти. Подъем на вершину занимает около двух месяцев – с акклиматизацией и установкой промежуточных лагерей.



В целом гора насчитывает 15 маршрутов восхождений. Первой украинкой, которая покорила Эверест, стала Ирина Галай. А за последние восемь лет со стороны Тибета на Эверест поднялись более 20 тысяч человек из более 40 стран мира.