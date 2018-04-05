Первая украинка, которая покорила Эверест, готовится к очередному рекордному восхождению

После выхода на высочайшую вершину планеты Эверест, Ирина Галай объявила о восхождении на вторую самую высокую точку Гималаев – Лходзе, высотой всего на 300 метров ниже пика Земли.

2 года назад она стала первой в истории украинкой, покорившей Эверест.

"У меня очень болели пальцы на ногах, они у меня просто были в ужасном состоянии, я как сейчас помню, когда снимала обувь, у меня полностью были носки в крови", – рассказала альпинистка Ирина Галай.

Этот рекорд вдохновил женщину на очередной авантюрный подъем. На этот раз ее ждет вторая по высоте вершина гималаев – Лходзе – 8513 метров.

Она будет первой украинкой, которая поднимется без кислородной маски на восьмитысячник. Меньше десяти женщин, которые за всю историю восхождения на Эверест, вышли без кислорода,

– отметил эксперт национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Ирина сняла кислородную маску на вершине Эвереста – более 8 тысяч метров. Тогда как медики предостерегают от этого уже на 7-тысячной высоте. По мнению альпинистки – это очень неудобное оборудование, поэтому поставила себе целью, что следующее восхождение будет бескислородное.

Я часто снимала маску, она мне давила на зубы, я просто ненавидела ее. Снимаешь маску – чувствуешь холод. Потому что кислород не так дает силы, как дает тепло в конечности, ибо первое, что делает мозг, когда нет кислорода – отключает конечности,

– рассказала альпинистка.

Приводить организм в максимальную физическую готовность женщина начала еще несколько месяцев назад. Как и перед подъемом на Эверест, сочетала такие виды спорта как бокс, кросфит и мма – смешанные единоборства.

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