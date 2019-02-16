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      Шлях на гору Еверест частково закрили для туристів: у чому причина

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      Шлях на гору Еверест частково закрили для туристів
      Шлях на гору Еверест частково закрили для туристів / Фото з відкритих джерел

      Зону заповідника Еверест частково закрили для туристів на невизначений період через тонни сміття. Пропускатимуть лише кілька альпіністів за спеціальними дозволами.

      До того ж, і ті, кого пускатимуть на гору, будуть дотримуватися суворих правил з охорони навколишнього середовища, йдеться у місцевому виданні South China Morning Post.

      Читайте також: Перша українка, яка підкорила Еверест, готується до чергового рекордного сходження

      Саме ключова зона заповідника (територія на висоті 5200 метрів над рівнем моря і вище, – 24) буде закрита для туризму на невизначений період. У 2019 році дозволять піднятися на гору з боку Тибету менше ніж 300 альпіністам, а сезон скелелазіння розпочнеться тільки навесні.

      Еверест частково закрили через забруднену територію
      Еверест частково закрили через забруднену територію

      Заборонити доступ туристам у високогірні райони мали ще в середині січня через масову засміченість в районі Евересту. Окрім того, лише минулого року прибиральники зібрали 8,4 тонни сміття в ключовій зоні. А нижче цього рівня було зібрано 335 тонн відходів. Сміття має прибирати спеціальна група з 200 осіб, але і туристи зобов'язані будуть забирати свої відходи з собою.

      Що відомо про Еверест? Гора Джомолунгма або Еверест – це найвища вершина земної кулі, що розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,43 метри над рівнем моря. На вершині Евересту дме вітер із швидкістю 200 кілометрів на годину, а температура вночі знижується до мінус шістдесяти. Підйом на вершину триває близько двох місяців — з акліматизацією й установленням проміжних таборів.

      Загалом гора налічує 15 маршрутів сходжень. Першою українкою, яка підкорила Еверест, стала Ірина Галай. А за останні вісім років з боку Тибету на Еверест піднялися понад 20 тисяч людей з понад 40 країн світу.

      blog_ava
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      Теги: Подорожі Екологія Китай
      Джерело: 24 канал
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