Миколаївські розробники створили проект сміттєпереробного плавучого заводу

У Миколаєві творча група NiceCube, що займається просторовою візуалізацією, розробила інноваційний проект сміттєпереробного заводу на борту судна.

Як повідомили розробники, проект замовила компанія Ocean Polymers, яка бореться за інтенсивне очищення морських акваторій від сміття.

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Навіщо це потрібно

Щороку люди викидають вісім мільйонів тонн сміття в океан. Переважно це пластик, що завдає непоправної шкоди екосистемі Землі. Все через те, що корпорації, які виготовляють пластикові упаковки, не несуть відповідальність за їх утилізацію, а більшість людей не переймаються наслідками своєї діяльності. Якщо людство не змінить ситуацію, то до 2050 року у світовому океані буде більше пластмаси, ніж риб.



Люди викидають вісім мільйонів тонн сміття в океан

Тому Ocean Polymers вирішили розробити проект, який дозволив би хоча б частково прибрати океан від поліетилену.

Що передбачає проект

Розробники з Миколаєва презентували проекцію судна, який може збирати відходи в океані та одразу ж на місці їх перероблювати. Такі судна зможуть плавати океанами, річками та навіть озерами. Для зазначених потреб існує можливість як переобладнання старих суден, так і створення нових спеціалізованих суден різного тоннажу.

До слова, волонтери вирішили почистити найвищу точку світу – гору Еверест. За перші тижні акції 14 ентузіастів зібрали близько 3 тонн сміття.