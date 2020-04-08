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      18-й фестиваль "Черноморские Игры" состоится в 2021 году

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      Оргкомитет 18-го Всеукраинского Благотворительного Детского Фестиваля "Черноморские Игры" принял решение перенести проведение финальной части фестиваля с июля 2020-го года на июль 2021.

      Такое решение объясняется эпидемиологической ситуацией в Украине и в мире в целом.

      У фестиваля цель находить талантливых детей, предоставлять им возможность для творческой реализации, знакомить широкую общественность с талантливыми детьми Украины с помощью всех видов коммуникаций и создавать условия для обмена опытом между опытными специалистами музыкальной отрасли, и теми, кто только становится на этот путь.

      В официальном заявлении оргкомитета фестиваля говорится о том, что все эти пункты требуют тесного контакта конкурсантов, их родителей, преподавателей с многочисленной аудиторией и со специалистами музыкальной индустрии: членами жюри, организаторами, медиа. Без этого достижение цели фестиваля невозможно. Возможность уникальной практики и прямых контактов с лучшими специалистами отрасли является одной из ценнейших преимуществ фестиваля.

      Мы четко осознаем, что с завершением сроков карантина не исчезнет проблема опасности для здоровья людей. Это касается как здоровья физического, так и психологического. Для этого должно пройти определенное время. А поскольку фестиваль "Черноморские Игры" – это, прежде всего, масштабный праздник для детей, мы не имеем права рисковать их здоровьем и здоровьем всех зрителей и участников проекта. Чтобы на должном уровне провести 18-е "Черноморские Игры" в указанный срок, мы имели бы к 17 мая осуществить живое прослушивание детей,
      – говорится в заявлении.

      Все дети, которые подали заявки на "Черноморские Игры 2020" и будут отобраны до второго тура – живого прослушивания – автоматически попадут во второй тур "Черноморских Игр 2021". Для этого временно будут изменены положения фестиваля, чтобы предоставить возможность принять участие в нем детям, которые в 2021 году превысят 16-летний возрастной рубеж.

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новости Украины
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